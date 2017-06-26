«Юрий Долгорукий» успешно отстрелялся «Булавой» по Камчатке

Атомный подводный крейсер Северного флота «Юрий Долгорукий» произвел успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава». Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

«Параметры траектории полета межконтинентальной баллистической ракеты "Булава" отработаны в штатном режиме. По подтвержденным данным объективного контроля, боевые блоки межконтинентальной баллистической ракеты выполнили полный цикл программы полета и успешно поразили заданные цели на полигоне», — рассказали в военном ведомстве.

Стрельбы велись из подводного положения в акватории Баренцева моря по полигону «Кура» на Камчатке. Пуск и полет «Булавы» прошли в штатном режиме, боевые блоки успешно поразили заданные цели.

БРПЛ типа «Булава» разработаны Московским институтом теплотехники для вооружения ракетоносцев проекта 955. Испытания ракет этого типа начались в 2004 году и сопровождались рядом неудач.