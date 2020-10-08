Порошенко обвинили в поставке боеприпасов сирийским боевикам

Бывший депутат Верховной Рады Давид Жвания обвинил пятого президента Украины Петра Порошенко в поставке запрещенных боеприпасов сирийским боевикам. Об этом сообщает ТАСС.

Он заявил, что подаст соответствующее заявление в Государственное бюро расследований (ГБР). По словам Жвании, Порошенко поставлял в Сирию фосфорные бомбы в 2014-2016 годах.

Он утверждает, что боеприпасы направлялись в поддержку борьбы с президентом Башаром Асадом. «Покупателем была одна из группировок, противостоящих Асаду. У меня есть доказательства этого, они все будут приведены в заявлении в ГБР», — подчеркнул он.

Ранее Жвания заявил, что Порошенко преднамеренно провоцировал обострение конфликта и усиление кризиса в стране во время протестных акций в 2014 году. Политик уточнил, что было организовано избиение журналиста Татьяны Черновол, похищение протестующих Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, который позже был убит. Для ожесточения протестов, добавил Жвания, было инсценировано и похищение лидера мобильных групп радикалов Дмитрия Булатова.