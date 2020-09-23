Бывший депутат Рады обвинил себя и Порошенко в госперевороте

Бывший депутат Верховной рады Украины Давид Жвания написал явку с повинной, в которой заявил о своей причастности к госперевороту в стране в 2014 году. Обращение он опубликовал на своем YouTube-канале.

Кроме того, он обвинил в причастности к госперевороту пятого президента Украины Петра Порошенко, бывшего исполняющего обязанности главы государства Александра Турчинова и экс-премьера Арсения Яценюка.

Жвания сообщил о совершении уголовных преступлений в составе группы лиц, которая с самого начала принимала участие в событиях Евромайдана исключительно с целью захвата власти и личного обогащения.

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«В 2014 году наша преступная организация реализовала намерение захвата государственной власти. Для реализации этого плана я перед этим лично давил на премьера [Николая] Азарова с целью заставить его подать в отставку. А затем нами был реализован план по передаче власти. При этом нами были совершены многочисленные нарушения конституции и законов Украины, что было прикрыто так называемой "революционной целесообразностью"», — заявил он.

Ранее Жвания заявил, что Порошенко преднамеренно провоцировал обострение конфликта и усиление кризиса в стране во время протестных акций в 2014 году. Он уточнил, что они организовали избиение журналиста Татьяны Черновол, похищение протестующих Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, который позже был убит. Для ожесточения протестов, добавил Жвания, было инсценировано и похищение лидера мобильных групп радикалов Дмитрия Булатова.

Евромайдан — массовые протестные акции в центре Киева и ряде других городов Украины зимой 2013-2014 годов, в результате которых в стране произошла насильственная смена власти. В результате вооруженного противостояния протестующих с силовиками погибли 106 человек.