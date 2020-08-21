Порошенко уличили в организации похищений и избиений участников Евромайдана

Бывший депутат Верховной Рады Давид Жвания опубликовал обращение, в котором уличил пятого президента Украины Петра Порошенко в организации похищений и избиений участников Евромайдана в центре Киева зимой 2014 года. Об этом сообщает «Страна.ua».

По словам Жвании, такими действиями Порошенко преднамеренно провоцировал обострение конфликта и усиление кризиса в стране. «Порошенко и [занявший после отстранения Виктора Януковича пост исполняющего обязанности президента Украины Александр] Турчинов организовали серию избиений и похищений активистов», — заявил Жвания.

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Он уточнил, что они организовали избиение журналиста Татьяны Черновол, которая активно выступала против Януковича: «Это было сделано просто ради того, чтобы не дать затихнуть Майдану, чтобы люди не стали расходиться».

С этой же целью, продолжил политик, 21 января 2014 года похитили протестующих Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, второй позже был убит. Для ожесточения протестов, добавил Жвания, было инсценировано и похищение лидера мобильных групп радикалов Дмитрия Булатова.

«Порошенко ради личной власти не остановится ни перед чем. Он разрушит страну только ради того, чтобы сесть в кресло президента. Владимир Александрович [Зеленский], не ждите этого, действуйте. Я готов вам помогать, я готов давать показания», — резюмировал политик.

Ранее Жвания заявил, что Порошенко, будучи у власти, украл и вывел в офшоры свыше трех миллиардов долларов США. А в 2014 году высокопоставленному европейскому чиновнику была передана взятка в размере пяти миллионов евро за поддержку Евросоюзом кандидатуры Порошенко на президентских выборах.

Евромайдан — массовые протестные акции в центре Киева и ряде других городов Украины зимой 2013-2014 годов, в результате которых в стране произошла насильственная смена власти. В результате вооруженного противостояния протестующих с силовиками погибли 106 человек.