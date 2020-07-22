Порошенко обвинили в незаконном получении трех миллиардов долларов

Бывший депутат Верховной Рады Давид Жвания обвинил пятого президента Украины Петра Порошенко в получении коррупционным путем более трех миллиардов долларов США во время пребывания у власти. Видеообращение с разоблачением он опубликовал в YouTube.

По словам бывшего соратника Порошенко, средства были выведены в офшоры.

Жвания также заявил, что в 2014-м высокопоставленному европейскому чиновнику была передана взятка в размере пяти миллионов евро за поддержку ЕС кандидатуры Порошенко на президентских выборах.

По его словам, в передаче денег непосредственно участвовал он и тогдашний посол Украины в Германии Павел Климкин, который вскоре после прихода Порошенко к власти занял пост министра иностранных дел. Жвания пообещал предоставить доказательства следственным органам.

При этом он предупредил, что вскоре Порошенко может баллотироваться на пост мэра Киева. «Он унизительно выпрашивал у [бывшего президента Украины Виктора] Януковича эту должность. Он ему не дал добро, и тот не смел его ослушаться. Так нельзя же допустить это и сейчас», — сказал Жвания.

Порошенко фигурирует в уголовных делах о легализации преступных доходов через офшоры, вмешательстве в деятельность судов, отмывании украденных денег у вооруженных сил, попытке конституционного переворота, разжигании межрелигиозной розни и незаконных действиях в отношении Приватбанка. По большинству из них Порошенко проходит свидетелем. Статус подозреваемого он получил по делу о незаконном назначении замглавы Службы внешней разведки.