Порошенко сравнил свои уголовные дела с Уотергейтским скандалом

Бывший президент Украины Петр Порошенко сравнил ситуацию с уголовными делами, в которых он фигурирует, с Уотергейтским скандалом. Об этом в четверг, 9 июля, сообщает Gordonua.com.

Политик прокомментировал заявление руководителя группы следователей Государственного бюро расследований (ГБР) Олега Корецкого о бесперспективности дел в отношении Порошенко. «Это катастрофа для действующей власти», — сказал экс-президент.

Он полагает, что его пытаются привлечь к ответственности по заданию действующего президента Владимира Зеленского. «Желание есть привлечь [у президента], а нет за что. И это на самом деле Уотергейтский скандал. Это преступление. Преступление, которое совершил действующий президент», — добавил Порошенко.

Ранее Корецкий заявил, что из-за бесперспективности нужно закрыть 80 процентов дел в отношении Порошенко. Бывший президент ранее утверждал, что фигурирует в 24 уголовных производствах, без учета трех уже закрытых. Известно, что по большинству из них Порошенко проходит свидетелем. По делу о незаконном назначении замглавы Службы внешней разведки он стал подозреваемым, но избежал ареста.

«Уотергейт» — политический скандал в США в 1972-1974 годах из-за попытки установить прослушку в штаб-квартире Демократической партии, который закончился отставкой президента-республиканца Ричарда Никсона.

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