Генпрокурор Украины рассказала о поступающих заявлениях против Порошенко

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова раскрыла ситуацию с уголовными делами против пятого президента страны Петра Порошенко. Ее заявление опубликовала пресс-служба офиса генерельного прокурора в официальном Telegram-канале.

Венедиктова рассказала, что заявления о преступлениях Порошенко ежедневно поступают со всей страны. Она напомнила, что генпрокуратура может начинать доследственную проверку только после возбуждения дела правоохранителями.

По словам Венедиктовой, уже четыре дела против Порошенко прекращены за отсутствием состава преступления.

Порошенко фигурирует в нескольких уголовных делах о легализации преступных доходов через офшоры, вмешательстве в деятельность судов, отмывании украденных у армии денег и попытке свержения конституционного строя. По большинству из них он проходит свидетелем, по делу о незаконном назначении замглавы Службы внешней разведки бывший президент стал подозреваемым, но избежал ареста. Порошенко также сообщил, что на него завели дело о разжигании межрелигиозной розни при создании Православной церкви Украины (ПЦУ).

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