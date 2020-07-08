На Украине закрыли уголовное дело против Порошенко

Государственное бюро расследований (ГБР) закрыло уголовное дело об отмывании доходов против пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает «Страна.ua».

В его действиях не нашли состава преступления. Адвокат Порошенко Илья Новиков утверждает, что на следователей по делу оказывалось давление, а руководитель следственной группы Олег Корецкий согласился в ближайшее время рассказать об этом прессе.

Инициатор дела юрист Андрей Портнов заявил, что нынешние власти Украины пытаются реабилитировать Порошенко, сохранив ему деньги и активы. Он пообещал оспорить решение о закрытии вопроса в суде.

Дело об отмывании средств через завод «Кузня на Рыбальском» открыли в 2019 году после заявления Портнова. По его утверждению, Порошенко воровал бюджетные средства через «Кузню», а затем отмыл незаконные доходы, проведя продажу завода через офшоры.

Порошенко фигурирует в нескольких уголовных делах о легализации преступных доходов через офшоры, вмешательстве в деятельность судов, отмывании украденных у армии денег и попытке свержения конституционного строя. По большинству из них он проходит свидетелем, по делу о незаконном назначении замглавы Службы внешней разведки бывший президент стал подозреваемым, но избежал ареста. Порошенко также сообщил, что на него завели дело о разжигании межрелигиозной розни при создании Православной церкви Украины (ПЦУ).

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