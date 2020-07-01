Порошенко обратился к Зеленскому в суде фразой «Замахнулся — бей»

Бывший президент Украины Петр Порошенко на заседании суда по избранию ему меры пресечения обратился к действующему главе государства Владимиру Зеленскому и генеральному прокурору страны Ирине Венедиктовой. Прямую трансляцию заседания ведет YouTube-канал «Судебная власть Украины».

«Замахнулся — бей, не надо откладывать», — заявил Порошенко.

Бывший президент добавил, что если его «надо упрятать за решетку — упрячьте», а если его не за что судить, то власти должны перед ним извиниться.

Как пишет РИА Новости, суд объявил перерыв, чтобы Порошенко и его адвокаты ознакомились с обновленным ходатайством об избрании меры пресечения, а также смогли подготовить линию защиты. Прокуратура попросила отпустить Порошенко под личное обязательство, а не арестовывать — в таком случае он должен будет приходить на суд и к следователям по первому вызову, не покидать Киев без разрешения и не общаться и другими подозреваемыми и свидетелями, а также сдать паспорта следователю.

Ранее сообщалось, что Порошенко отказался идти 30 июня на допрос в Государственное бюро расследований из-за «видосиков, объявлений на сайтах и заборах», которые он и его адвокаты не будут воспринимать. Защитник бывшего президента заявил, что допрос состоится 1 июля. Порошенко должны были допросить в качестве подозреваемого по делу о незаконном назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Порошенко фигурирует в нескольких уголовных делах о легализации преступных доходов через офшоры, вмешательстве в деятельность судов, отмывании украденных у армии денег и попытке свержения конституционного строя. По большинству из них он проходит свидетелем, по делу о незаконном назначении замглавы Службы внешней разведки он стал подозреваемым, но избежал ареста. Порошенко также сообщил, что на него завели дело о разжигании межрелигиозной розни при создании Православной церкви Украины (ПЦУ).

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