Порошенко отказался идти на допрос из-за «видосиков»

Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко отказался идти на допрос в Государственное бюро расследований во вторник, 30 июня. Об этом сообщил его адвокат Игорь Головань на своей странице в Facebook.

По словам защитника, причиной является отсутствие полученного Порошенко вызова на допрос в предусмотренном законом порядке.

«"Видосики", объявления на сайтах и ​​заборах мы не воспринимали и не будем воспринимать. Поэтому 30 июня допроса не будет. Допрос состоится 1 июля 2020 года», — заявил адвокат.

Порошенко должны были допросить в качестве подозреваемого по делу о незаконном назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко. Ранее прокуратура изменила ходатайство о мере пресечения пятому президенту Украины — вместо заключения под стражу она потребовала личное обязательство. Заседание по избранию принудительной меры состоится 1 июля.

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