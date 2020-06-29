Большинство украинцев сочли справедливыми уголовные дела против Порошенко

Большинство украинцев сочли справедливыми уголовные дела против бывшего президента страны Петра Порошенко. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), передает в понедельник, 29 июня, «Интерфакс-Украина».

Участников опроса спрашивали, является ли расследование дел в отношении Порошенко наказанием за нарушение закона и борьбой за справедливость либо политическим преследованием. 51 процент респондентов выбрал первый вариант ответа, 30 процентов — второй, 19 процентов затруднились с ответом.

Порошенко фигурирует в ряде уголовных дел о легализации преступных доходов через офшоры, вмешательстве в деятельность судов, отмывании украденных у армии денег и попытке свержения конституционного строя. По большинству из них он проходит свидетелем, по делу о незаконном назначении замглавы Службы внешней разведки он стал подозреваемым, но избежал ареста. Порошенко также сообщил, что на него завели дело о разжигании межрелигиозной розни при создании Православной церкви Украины (ПЦУ).

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