На Порошенко завели дело о разжигании межрелигиозной розни

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что на него завели еще одно уголовное дело — о разжигании межрелигиозной розни при создании Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом он сообщил в четверг, 18 июня, на митинге своих сторонников перед зданием суда, передает «Страна.ua».

Суд должен избрать меру пресечения Порошенко. Офис генпрокурора подал ходатайство о заключении политика под стражу по делу о незаконном назначении заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко.

Экс-президент фигурирует в целом ряде уголовных дел по фактам легализации преступных доходов через офшоры, вмешательства в судебную деятельность, отмывания украденных у армии денег и попытки свержения конституционного строя. По большинству из них он проходит свидетелем. В мае было возбуждено дело о госизмене после публикации записей телефонных разговоров Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

Во время своего президентства Порошенко активно способствовал созданию автокефальной церкви на Украине. В декабре 2018 года в Киеве состоялся Объединительный собор, на котором представители раскольничьих Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви объявили о создании ПЦУ, которой затем вручил томос Константинополь.

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