Порошенко захотели взять под стражу

Офис генерального прокурора Украины подал ходатайство в суд о взятии пятого президента Петра Порошенко под стражу по делу о незаконном назначении заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на юриста Андрея Портнова.

«Офис генерального прокурора ходатайствует перед судом о взятии Порошенко под стражу с альтернативой залога в 10 миллионов гривен (25 миллионов рублей — прим. «Ленты.ру») по делу, в котором ему ГБР [Государственное бюро расследований] вручило подозрение», — отметил Портнов.

Ранее сообщалось, что офис генпрокурора подаст ходатайство в суд об избрании экс-президенту меры пресечения. По словам адвоката Ильи Новикова, речи о содержании под стражей не идет.

10 июня Порошенко официально стал подозреваемым по делу о склонении главы СВР Егора Божка к превышению служебных полномочий. По соответствующей статье Уголовного кодекса Украины пятому президенту грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

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