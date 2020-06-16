Умер отец Порошенко

После случившегося накануне геморрагического инсульта умер Алексей Порошенко, отец пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба партии «Европейская солидарность», которую возглавляет бывший глава государства.

«Сегодня перестало биться сердце великого человека труда, хлебороба, общественного и политического деятеля, Героя Украины, отца пятого президента Алексея Ивановича Порошенко», — говорится в сообщении.

Алексей Порошенко умер на 85-м году жизни. С 2006 по 2010 год он являлся депутатом Винницкого областного совета от партии «Наша Украина». В 2010-м прошел в облсовет по списку от «Украинской партии "Единство"». В 2012 году участвовал в выборах в Верховную Раду.

Известен как советский и украинский хозяйственный деятель. В 2009 году получил звание Героя Украины за заслуги в развитии аграрно-промышленного комплекса, внедрение современных технологий выращивания сельскохозяйственных культур.

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