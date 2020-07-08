Украинского пограничника обвинили в незаконной переправке Порошенко на Мальдивы

На Украине бывшего пограничника обвинили в незаконной переправке через границу в 2018 году тогдашнего президента Петра Порошенко и его семьи. Об этом в среду, 8 июля, сообщает «Страна.ua».

В январе 2018-го глава государства с семьей отдыхал на Мальдивах. Позже появилась информация, что они вылетели по паспортам на чужие имена и потратили на отпуск полмиллиона долларов.

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Теперь Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило экс-руководителю военной части Госпогранслужбы, что он подозревается в содействии незаконной переправке людей через границу, совершенном с использованием служебного положения. По данным следователей, он приказал подчиненным пропустить Порошенко через границу вне существующего пункта пропуска. Бывшему пограничнику грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Порошенко фигурирует в целом ряде уголовных дел: о легализации преступных доходов, вмешательстве в судебную деятельность, отмывании украденных у армии денег и попытке свержения конституционного строя. По большинству из них бывший президент проходит свидетелем. По делу о незаконном назначении замглавы Службы внешней разведки он стал подозреваемым, но избежал ареста.

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