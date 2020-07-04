Порошенко назвал Зеленского неопытным и заявил о готовности сесть в тюрьму

Пятый президент Украины Петр Порошенко считает, что у нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского мало опыта. Соответствующее мнение он высказал в интервью украинской службе «Би-би-си».

Политик выразил мнение, что все уголовные дела, которые открыты против него, — «месть неопытного политика, который считает, что таким способом получится решить его проблему». Порошенко также заявил, что ради спасения Украины готов сесть в тюрьму.

«Я не говорю, что украинский президент [Владимир Зеленский] — человек Путина. Никогда. Я говорю, что он довольно неопытен. И его команда, к которой принадлежит один человек, находившийся в России все 5 лет моего президентства, точно играет негативную роль», — подчеркнул бывший украинский президент.

Порошенко фигурирует в нескольких уголовных делах о легализации преступных доходов через офшоры, вмешательстве в деятельность судов, отмывании украденных у армии денег и попытке свержения конституционного строя. По большинству из них он проходит свидетелем, по делу о незаконном назначении замглавы Службы внешней разведки он стал подозреваемым, но избежал ареста. Порошенко также сообщил, что на него завели дело о разжигании межрелигиозной розни при создании Православной церкви Украины (ПЦУ).

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