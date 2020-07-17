Порошенко припомнили его обещание защищать русскоязычные школы

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко припомнили обещание защищать русскоязычные школы, которое он дал в 2005 году, будучи секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Тогдашнее заявление Порошенко публикует «Страна.ua».

В феврале 2005 года Порошенко на пресс-конференции сказал, что вопрос обеспечения конституционных прав граждан общаться и учить детей в школах на своем языке — «проблема в том числе и национальной безопасности государства». Он также утверждал, что языковую тему на Украине раскачивают накануне выборов.

«Мы будем координировать усилия органов власти для того, чтобы остановить процесс закрытия русских школ, для того чтобы восстановить группы с высших учебных учреждениях с русским языком обучения», — заверял Порошенко.

Он также выступал за то, чтобы русскоязычные граждане Украины имели свой телевизионный канал и свои радиостанции.

В настоящий момент Порошенко и его партия «Европейская солидарность» выступают против законопроекта об отсрочке украинизации русскоязычных школ.