Против Порошенко возбудили еще четыре дела по заявлению Коломойского

Адвокаты пятого президента Украины Петра Порошенко заявили, что против него возбуждено еще четыре уголовных дела по инициативе олигарха Игоря Коломойского. Об этом сообщает «Украинская правда».

По словам адвоката Игоря Голованя, уголовные производства касаются препятствования деятельности «Приватбанка», ранее принадлежавшего Коломойскому, разглашения банковской тайны «Приватбанка», злоупотребления служебным положением и отмывания средств, полученных преступным путем.

«Этот факт еще раз подтверждает, кто кооперируется с офисом генерального прокурора и действующей властью в организации политически мотивированных преследований пятого президента Украины», — заявил Головань.

Порошенко фигурирует в нескольких уголовных делах о легализации преступных доходов через офшоры, вмешательстве в деятельность судов, отмывании украденных у армии денег и попытке свержения конституционного строя. По большинству из них он проходит свидетелем, по делу о незаконном назначении замглавы Службы внешней разведки бывший президент стал подозреваемым, но избежал ареста. Порошенко также сообщил, что на него завели дело о разжигании межрелигиозной розни при создании Православной церкви Украины (ПЦУ).

«Приватбанк» национализировали в декабре 2016 года. Коломойский не согласился с таким решением и с того времени требует признать его незаконным. Возможность олигарха добиться положительного для себя судебного решения признают власти Украины, в том числе президент Владимир Зеленский. Чтобы не допустить этого, в Верховной Раде был разработан закон, который прямо запрещает возврат банков в собственность бывшим владельцам.

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