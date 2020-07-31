На Украине закрыли дело против Порошенко о разжигании религиозной вражды

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины закрыло уголовное дело против пятого президента страны Петра Порошенко о возможном разжигании им межрелигиозной вражды. Об этом сообщают «Українськi Новини».

Дело было закрыто в рамках досудебного производства ввиду отсутствия состава преступления.

Директор ГБР Александр Соколов пояснил, что оно было открыто не в рамках получения томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ), а из-за отмены регистрации Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП). По его мнению, отмена регистрации УПЦ КП должна рассматриваться в рамках административного или гражданского судопроизводства.

Порошенко заявил, что на него завели уголовное дело о разжигании межрелигиозной розни при создании ПЦУ 18 июня. Во время своего президентства он активно способствовал созданию автокефальной церкви на Украине. В декабре 2018 года в Киеве состоялся Объединительный собор, на котором представители раскольничьих Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви объявили о создании ПЦУ, которой затем вручил томос Константинополь.