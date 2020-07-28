Пятый президент Украины Петр Порошенко испытал гордость за открытое против него уголовное дело в связи с получением томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на своей странице в Facebook.

«Из десятков политически мотивированных дел, возбужденных против меня по приказу [президента Украины Владимира] Зеленского, есть одно, которым я особенно горжусь. Это дело о томосе, которым предоставлена независимость Православной церкви Украины», — сказал Порошенко и добавил, что после Крещения украинцам понадобилось более тысячи лет, чтобы получить собственную церковь.

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Он подчеркнул, что на ключевых должностях в офисе президента работают люди, которые откровенно «лоббируют интересы русской церкви на Украине». По его словам, власти заблокировали закон, обязывающий переименовать Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП).

ПЦУ была создана на объединительном соборе в Киеве 15 декабря 2018 года, а 6 января 2019-го Константинопольский патриарх Варфоломей передал ей томос об автокефалии. Русская православная церковь разорвала евхаристическое общение с Константинополем. В ПЦУ вошли представители неканонических Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Однако уже летом 2019 года почетный украинский патриарх Филарет (Денисенко) объявил о восстановлении УПЦ КП.

Попытка объединить украинское православие была предпринята Константинополем в декабре 2018 года, однако не увенчалась успехом. 15 декабря состоялся Объединительный собор, на котором представители Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и раскольнической Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) объявили о создании ПЦУ, которой Константинополь вручил томос. Каноничная и крупнейшая на Украине УПЦ МП не участвовала в нем. Русская православная церковь разорвала евхаристическое общение с Константинополем.

Летом 2019 года почетный украинский патриарх Филарет (Денисенко) объявил о восстановлении УПЦ КП. В январе он отозвал подпись под решением Объединительного собора о создании ПЦУ.

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