Порошенко заподозрили в подготовке госпереворота на Украине

Бывший президент Украины Петр Порошенко планирует осуществить государственный переворот в стране в День независимости 24 августа. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в беседе с NewsOne.

По его словам, бывший украинский лидер финансирует националистические группы. Кива подозревает, что Порошенко намерен захватить несколько административных зданий, а также офис президента. Кроме того, депутат считает, что Порошенко может потребовать проведения досрочных выборов главы государства и парламента.

«Порошенко всего лишь хочет остаться безнаказанным, захватить власть и продолжить преступный путь по отношению к Украине», — отметил Кива.

В июне Порошенко обвинил действующую власть в желании превратить Украину в «страну [Виктора] Януковича». По словам политика, действия команды президента страны Владимира Зеленского ведут к созданию государства «с отсутствием верховенства права, с преследованием оппозиции, с пытками и произволом».

Порошенко фигурирует в целом ряде уголовных дел, но по большинству из них не имеет статуса подозреваемого.

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