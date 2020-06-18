Порошенко обвинил Зеленского в желании превратить Украину в страну Януковича

Пятый президент Украины Петр Порошенко обвинил действующую власть в желании превратить Украину в «страну [Виктора] Януковича». Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

По мнению политика, действия команды президента Украины Владимира Зеленского ведут к созданию государства «с отсутствием верховенства права, с преследованием оппозиции, с пытками над патриотами, над студентами, произволом "Беркута" (спецподразделение МВД Украины, расформированное в феврале 2014-го после вооруженной смены власти в стране — прим. «Ленты.ру»)».

Он призвал украинцев не допустить этого сценария. «Потому что мы заплатили высокую цену за Украину!» — отметил Порошенко, отправляясь на судебное заседание по делу о незаконном назначении заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко.

«Впервые за 28 лет независимости президент Украины идет в суд, где "100-процентно их прокуроры" требуют ареста. Друзья, это мелкая месть мелких, закомплексованных людей, которые не любят Украину. Но мы с вами точно их не боимся. Потому что с нами правда!» — резюмировал Порошенко.

Ранее сообщалось, что офис генпрокурора подаст ходатайство в суд об избрании экс-президенту меры пресечения в виде взятия под стражу с альтернативой залога в 10 миллионов гривен (25 миллионов рублей). Дело касается возможного склонения Порошенко главы СВР Егора Божка к превышению служебных полномочий. По соответствующей статье Уголовного кодекса Украины пятому президенту грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

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