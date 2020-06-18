Порошенко пришлось перенести похороны отца из-за суда

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко пришлось перенести похороны отца из-за участия в судебном заседании. Об этом написал его пресс-секретарь Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.

Политик принял такое решение в связи с судебным заседанием, на котором для него будет рассмотрена мера пресечения. Прощание с Алексеем Порошенко состоится 19 июня.

Алексей Порошенко умер 16 июня на 85-м году жизни после случившегося накануне геморрагического инсульта.

Ранее офис генерального прокурора Украины подал ходатайство в суд о взятии Порошенко под стражу по делу о незаконном назначении заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко. 10 июня он официально стал подозреваемым по делу о склонении главы СВР Егора Божка к превышению служебных полномочий. По соответствующей статье Уголовного кодекса Украины пятому президенту грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

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