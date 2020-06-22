Зеленский заявил об отсутствии желания преследовать Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии у него интереса к политическим преследованиям экс-главы государства Петра Порошенко. Перевод его интервью изданию The Globe and Mail размещен на официальном сайте президента.

«Меня не интересует господин Порошенко, не интересуют вопросы политического преследования, ведь я этим не занимаюсь. Я уверен, что это он просто подогревает ситуацию. Ему хочется быть жертвой, хочется, чтобы все считали, что в Украине есть политические преследования», — сказал он.

Зеленский выразил уверенность в том, что большинство украинцев считают действия Порошенко «политическим спектаклем». По мнению действующего президента, так он пытается вызвать к себе интерес перед выборами.

Ранее Порошенко обвинил действующую власть в желании превратить Украину в «страну [Виктора] Януковича». По словам политика, действия команды Зеленского ведут к созданию государства «с отсутствием верховенства права, с преследованием оппозиции, с пытками и произволом».

Порошенко фигурирует в целом ряде уголовных дел, но по большинству из них не имеет статуса подозреваемого.

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