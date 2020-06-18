В Киеве возле офиса президента Украины Владимира Зеленского устроили митинг сторонники бывшего главы государства Петра Порошенко. Об этом сообщает «Страна.ua».

Они пришли туда после судебного заседания, на котором рассматривался вопрос об избрании меры пресечения Порошенко по делу о незаконном назначении заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко. Митингующие, среди которых депутаты Верховной Рады от партии Порошенко «Европейская солидарность», скандируют «Зелю — геть!». Выступающие обвиняют Зеленского в уничтожении всего, за что, по их мнению, боролся Порошенко: армии, украинского языка и веры.

Днем 18 июня сторонники Порошенко приехали поддержать его в суд. Решение вопроса о мере пресечения перенесли до 1 июля, поскольку прокуратура отказалась от ходатайства об аресте и попросила применить к экс-президенту меру пресечения в виде личного обязательства.

Порошенко фигурирует в целом ряде уголовных дел, но по большинству из них не имеет статуса подозреваемого.

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