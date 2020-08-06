Суд отменил арест картин Порошенко

Киевский апелляционный суд отменил решение Печерского районного суда об аресте 42 картин из коллекции экс-президента Украины Петра Порошенко в рамках расследования дела о контрабанде художественных ценностей. Об этом в четверг, 6 августа, сообщает «Интерфакс-Украина».

Суд удовлетворил жалобу адвоката и отменил решение районного суда от 27 мая.

26 мая Порошенко вызвали на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении культурных ценностей через границу. Он не явился к следователям и вместо этого отправился на открытие выставки картин из своей коллекции. Спецназ Государственного бюро расследований Украины посетил экспозицию и вручил повестку жене бывшего президента.

Среди предполагаемых живописцев, чьи картины могли быть незаконно вывезены из Украины — Иван Айвазовский, Илья Репин, Василий Суриков, Исаак Левитан, Александр Бенуа, Василий Верещагин.