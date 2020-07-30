Экс-депутат Рады обвинил посольство Литвы в поставках оружия Евромайдану

Бывший депутат Верховной Рады Давид Жвания обвинил посольство Литвы на Украине в поставках оружия на Евромайдан в 2014 году. Об этом экс-парламентарий заявил в своем видеообращении на YouTube.

«Я также знаю о том, как финансировался государственный переворот. Финансирование захвата власти осуществлялось несколькими способами. Одним из внешних источников было посольство Литвы, через которое передавались деньги и оружие», — сказал Жвания.

Экс-депутат уверяет, что лично он в 2014 году хотел избежать жертв. Но других лидеров Майдана «интересовал только публичный и международный резонанс».

«На первом этапе никто не понимал, чем это закончится. Никто не ожидал, что [временно исполняющий обязанности президента Украины Александр] Турчинов начнет убивать людей. Но когда началась кровавая бойня, остановить это было уже нельзя», — заявил Жвания.

Он призвал генпрокурора Украины Ирину Венедиктову возбудить уголовные дела по его заявлениям и допросить политика.

Ранее Жвания утверждал, что экс-президент Петр Порошенко украл и вывел в офшоры три миллиарда долларов, а в 2014 году передал высокопоставленному европейскому чиновнику взятку в пять миллионов евро за поддержку его кандидатуры на президентских выборах.

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