Инициаторов Евромайдана изобличили

Бывший депутат Верховной Рады Украины Давид Жвания, который в 2014 году был соратником Петра Порошенко, изобличил инициаторов Евромайдана. Видеообращение он опубликовал в YouTube.

В нем политик рассказал, что целью захвата власти на Украине являлся контроль над денежными потоками. Для этого лидеры оппозиции отстранили от постов тогдашнего президента Виктора Януковича и премьер-министра Николая Азарова.

«Если в начале Майдана мы просто хотели, чтобы Янукович поделился с нами властью и денежными потоками, то уже в январе 2014 года мы почувствовали слабость власти и взяли курс на полное устранение избранного президента. Тогда мы уже были точно уверены, что Янукович убежит. Он трусливый человек. И мы всячески раздували в нем страхи перед личной безопасностью. Мы запугивали его», — признался Жвания.

Он рассказал, что оппозиция вынудила подать в отставку и покинуть Украину также Азарова, чтобы в случае бегства Януковича он не смог возглавить страну.

«Я понимаю, что то, что мы тогда сделали, — преступление. Я обращаюсь сейчас к генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой. Я готов дать показания против себя, против Петра Порошенко, против Арсения Яценюка, против Александра Турчинова, против Виталия Кличко. Единственное мое условие — я прошу гарантировать мне безопасность. Потому что я знаю, что такие люди, как Порошенко, легко могут заказать устранить меня», — заявил Жвания.

Евромайдан — массовые протестные акции в центре Киева и ряде других городов Украины зимой 2013-2014 годов, в результате которых в стране произошла насильственная смена власти. В результате вооруженного противостояния протестующих с силовиками погибли 106 человек.