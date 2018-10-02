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Раскрыт запасной план участников Евромайдана в 2014 году

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Андрей Парубий

У участников массовых протестных акций (Евромайдана), развернувшихся в центре Киева зимой 2013-2014 годов, был запасной план на случай, если им не удастся удержаться на майдане Незалежности (площади Независимости). Об этом в интервью «Украинской правде» рассказал спикер Верховной Рады Андрей Парубий, который тогда был комендантом Майдана.

«Когда начались расстрелы, не было совещаний, тогда уже был бой. Первые смерти — это было что-то невероятно сложное. Масса раненых, масса погибших.... Это была большая трагедия, но наша цель была удержать Майдан. Никто не знает, я впервые это говорю, но был запасной план — если Майдан не удержится, переезжать на западную Украину», — рассказал Парубий.

Суть запасного плана заключалась в том, чтобы организовать сопротивление властям страны, расположившись во Львове. «Поскольку все советы и администрации западной Украины находились под нашим контролем, мы должны были организовать там сопротивление, во Львове. Когда меня отвезли в больницу после ранения и газового отравления вечером 18-го (18 февраля 2014 года — прим. «Ленты.ру»), мне пришел сигнал: "Андрей, не возвращайся на Майдан, сразу езжай во Львов, организовывай там штаб"», — поведал он.

Имя человека, который предлагал перебраться Парубию во Львов, спикер Рады называть не стал. «Фамилию называть не буду. Я сказал: "Это мой Майдан, я никуда отсюда не уеду". Сорвал капельницы и вернулся на Майдан. Все наши силы были направлены на то, чтобы его удержать», — заявил Парубий.

«Идея о переезде во Львов была в очень узком кругу. И я даже не знаю, достаточно ли корректно поступаю, когда об этом говорю. Если бы нас тогда давили танками, мы должны были бы отступать. Но не могли просто разойтись», — сказал спикер Рады и добавил, что у участников протестов было ощущение, что они победят.

В конце 2013 года и начале 2014-го по Украине прокатились антиправительственные акции протеста, получившие название Майдан (Евромайдан), поскольку самая крупная акция проводилась на майдане Незалежности (площади Независимости) в Киеве. Итогом стала смена власти в стране, в результате вооруженного противостояния протестующих с силовиками погибли 106 человек. Эти события привели к бегству из страны президента Виктора Януковича.

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