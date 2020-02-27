Раскрыты подробности убийств бойцов «Беркута» на Майдане

Сотрудники украинских правоохранительных органов стали первыми жертвами массовых протестов в Киеве 20 февраля 2014 года. Материалы экспертизы по делу о расстреле на Майдане и список погибших бойцов «Беркута» опубликовала «Страна.ua».

В результате уличных боев с 18 по 20 февраля в центре Киева были ранены более 200 силовиков, еще 13 сотрудников правоохранительных органов — убиты. «20 февраля первые три милиционера погибли в промежутке с 08:10 по 08:20. Тогда как первые майдановцы в этот день были убиты позже — начиная с 9 часов утра», — говорится в публикации.

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Журналисты отметили, что эта информация совпадает с данными следствия, согласно которым протестующие первыми открыли огонь по сотрудникам «Беркута», чтобы спровоцировать массовое кровопролитие и сорвать перемирие, о котором 19 февраля 2014 года договорились власть и оппозиция.

«Тогдашний президент [Виктор Янукович] в тот день (20 февраля 2014 года — прим. «Ленты.ру») фактически потерял контроль над [Верховной] Радой и утром 21 февраля подписал соглашение с оппозицией и вывел силы "Беркута" и внутренних войск из центра Киева. (...) И запустили этот процесс именно массовые расстрелы на Майдане», — напомнили украинские журналисты.

В декабре 2019-го бывший министр юстиции Украины Елены Лукаш обнародовала расследование, свидетельствующее о фальсификации списка так называемой «Небесной сотни», куда входят погибшие во время протестов на Майдане в 2014 году от действий украинских силовиков. Многие из тех, кто участвовал в массовых протестах в Киеве, погибли не из-за действий украинских сотрудников правоохранительных органов, заявила политик.

В конце 2013-го и начале 2014 года по Украине прокатились антиправительственные акции, получившие название Майдан (Евромайдан), поскольку самая крупная акция проводилась на площади Независимости (майдане Незалежности) в Киеве. Итогом стала смена власти в стране, в результате вооруженного противостояния протестующих с силовиками погибли 106 человек. Экс-президент Украины Виктор Янукович и несколько бывших министров покинули территорию страны.

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