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Раскрыты подробности массовых фальсификаций списка расстрелянных на Евромайдане

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Создание списка так называемой «Небесной сотни», куда входят погибшие во время протестов на Майдане в 2014 году от действий украинских силовиков, связано с массовыми фальсификациям. Об этом говорится в расследовании бывшего министра юстиции Украины Елены Лукаш и экс-главы администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова, опубликованном на портале «Страна.ua».

Они подчеркнули, что «мифологизированные и героизированные» жертвы Майдана стали фундаментом идеологии на Украине. «Кровью и ложью, на которой держится власть и обслуживающие ее журналисты», — заявили Лукаш и Портнов.

Изучив причины смерти людей из списка «Небесной сотни», экс-чиновники выделили в нем четыре группы. В первой из них оказались те, кто был связан с акциями протеста в Киеве, однако погиб не из-за действий правоохранителей. В частности, среди них Сергей Дидыч, задавленный угнанным грузовиком другим протестующим, а также Богдан Калиняк, умерший от воспаления легких.

Еще четыре человека оказались вовсе не связаны с протестными акциями. В третью группу авторы включили семь человек, которые умерли от травм, полученных при невыясненных обстоятельствах. В последней группе из 69 героев Украины оказались люди, погибшие на Майдане от огнестрельных ранений. Тем не менее авторы отметили, что следствием до сих пор не установлено, причастны ли украинские силовики к их смерти.

В то же время Лукаш и Портнов рассказали, что за последние годы из бюджета Украины было выделено свыше 250 миллионов гривен (около 640 миллионов рублей) для предоставления помощи родственникам убитых протестующих и пострадавшим участникам «революции достоинства». По официальным данным, последних насчитывается около 1,8 тысячи. Авторы подчеркнули, что на Украине действует «конвейер по признанию заинтересованных "потерпевшими-революционерами"».

Скандал вокруг «Небесной сотни» разгорелся после того, как Лукаш изучила список погибших на Майдане и обнаружила там фамилии, которых не должно в нем быть. Многие из тех, кто участвовал в массовых протестах в Киеве, погибли не из-за действий украинских правоохранителей, заявила бывший министр.

В конце 2013-го и начале 2014 года по Украине прокатились антиправительственные акции, получившие название Майдан (Евромайдан), поскольку самая крупная акция проводилась на Площади Независимости (Майдане Незалежности) в Киеве. Итогом стала смена власти в стране, в результате вооруженного противостояния протестующих с силовиками погибли 106 человек. Экс-президент Украины Виктор Янукович и несколько бывших министров покинули территорию страны.

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