Семьи погибших на Евромайдане обратились к Зеленскому

Родственники украинцев, погибших во время протестов на Майдане в Киеве в 2014 году обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Заявление опубликовано в группе общественной организации «Семьи Небесной сотни» в Facebook.

Авторы письма возмущены «признаками реванша диктатуры, которые становятся все более демонстративными» в стране. «Представители бывшего "Беркута" и преступного режима [бывшего президента Украины Виктора] Януковича уже не только не стесняются содеянного, а решаются требовать от украинской власти пересмотра законодательства и проведения расследования, направленного против участников Революции Достоинства», — добавляют родственники погибших.

Они также выразили недовольство тем, что их предыдущее обращение о проведении встречи руководства страны с родными Небесной сотни осталось без внимания. Уточняется, что на этой встрече они хотели потребовать увольнения первого заместителя главы Госбюро расследований (ГБР) Александра Бабикова, проверить, кто именно будет заниматься делом Евромайдана, а также поднять вопрос о законности временного исполнения обязанностей директора ГБР Ирины Венедиктовой.

По мнению авторов письма, действия нынешних властей по этим вопросам приводят к обесцениванию достижения активистов Евромайдана, осквернению памяти погибших и всех тех, кто отстаивал европейский вектор развития Украины.

Герои Небесной сотни — это собирательное название для погибших участников Евромайдана. По данным украинского Минздрава, за период с 30 ноября 2013 года по 14 апреля 2014 года в ходе акций протеста в Киеве и в регионах погибли 106 человек. Большая часть людей при этом погибла во время снайперского обстрела на улице Институтской 20 февраля.

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