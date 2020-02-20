На Украине сократили список погибших на Евромайдане

Государственное бюро расследований Украины сократило численность «Небесной сотни» — погибших в 2014 году участников антиправительственных выступлений, известных как Евромайдан. Об этом сообщает «Страна.ua».
И. о. главы ГБР Ирина Венедиктова выступила с обращением по поводу шестой годовщины событий. Она упомянула о 78 убитых демонстрантах и 13 погибших сотрудниках правоохранительных органов. Пострадавшими в тех событиях, по данным ГБР, являются 2,5 тысячи человек. Как отмечает издание, по официальной статистике Минздрава 2014 года, «Небесная сотня» включает 105 погибших гражданских лиц.
В 2013-2014 годах на Украине проходили акции протеста, крупнейшая из которых была на площади Независимости (майдане Незалежности) в Киеве. Президент Украины Виктор Янукович был свергнут и бежал из страны. Осенью 2019 года разгорелся скандал после того, как бывший министр юстиции Елена Лукаш, изучив список погибших демонстрантов, заявила, что некоторые из них погибли не от рук силовиков.