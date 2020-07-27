Экс-депутат рассказал о просившем у Януковича «благословения» Порошенко

Экс-депутат Верховной Рады Давид Жвания рассказал, что в 2012-2013 годах будущий президент Украины Петр Порошенко просил у тогдашнего главы государства Виктора Януковича «благословения» баллотироваться в мэры Киева. Об этом пишет «Страна.ua».

«В 2012-2013 годах, до начала Майдана, Петр Порошенко очень-очень хотел стать мэром Киева. И не просто хотел, он пытался получить на это благословение от Виктора Януковича», — заявил Жвания. Порошенко хотел, чтобы Янукович назначил его главой Киевской городской государственной администрации, а потом позволил участвовать в выборах, утверждает экс-депутат.

По его словам, Порошенко разговаривал с окружением главы государства, «униженно сидел в приемных» у руководителя администрации президента Сергея Левочкина и секретаря СНБО Андрея Клюева, «обещал быть верным солдатом Януковича» — «только бы ему отдали Киев».

Экс-депутат уверяет, что сам помогал Порошенко вести переговоры с людьми из руководства Партии регионов, которым будущий президент Украины обещал «взятку за содействие». Однако договориться не удалось. Янукович не доверял Порошенко. Тот «затаил обиду и ждал своего шанса», который выпал ему в ноябре 2013 года с началом Евромайдана.

Ранее Жвания заявил, что Порошенко, будучи у власти, украл и вывел в офшоры 3 миллиарда долларов. А в 2014 году высокопоставленному европейскому чиновнику была передана взятка в размере пяти миллионов евро за поддержку ЕС кандидатуры Порошенко на президентских выборах.

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