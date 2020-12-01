Мир
 
Последние новости
В Германии назвали судно для строительства «Северного потока-2»
Китайцы купили остров в Австралии и запретили жителям страны к нему приближаться
Наезд автомобиля на толпу в Германии привел к гибели людей
Россиянин годами принимал огромную опухоль за «пивной живот»
Сейв вратаря сборной Польши признан лучшим в туре АПЛ
Ледовый дворец в Санкт-Петербурге закрыли после концерта Басты
Фотограф снял модель на фоне египетских пирамид и пошел под суд
Рассекречены новые гаджеты Apple
В России решили допросить свидетелей нацистских преступлений в Сталинграде
Сборная Норвегии по лыжным гонкам снялась с Кубка мира из-за боязни коронавируса
Новости партнеров
Прослушать новость

США заподозрили своего союзника в финансировании ЧВК Вагнера

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Depositphotos

Министерство обороны США заподозрило Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в финансировании российских наемников из частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Ливии. Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на отчет генерального инспектора Пентагона по контртеррористическим операциям в Африке.

Документ был опубликован на фоне попыток конгрессменов-демократов остановить продажу ОАЭ истребителей F-35 на сумму 23 миллиарда долларов, которую затеяла администрация президента США Дональда Трампа.

В Пентагоне подозревают, что ОАЭ могут использовать ЧВК Вагнера, чтобы скрыть свою роль в конфликте в Ливии. Также утверждается, что предполагаемые действия Абу-Даби осложнят его отношения с Вашингтоном. «Похоже, что сейчас на фланге НАТО постоянно присутствует Россия, и это было обеспечено союзником США», — сказал старший научный сотрудник Ближневосточной программы Фонда Карнеги Фредерик Вери.

В Ливии долгое время идет противостояние между правительством национального согласия (ПНС), которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией (ЛНА), поддержку которой оказывают Египет и Саудовская Аравия. Ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России.

Москву неоднократно обвиняли в использовании своих наемников в разных странах. В частности, речь шла о ЧВК Вагнера — неофициальном вооруженном формировании, которое связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Считается, что его наемники оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких государствах Африки, в том числе в Ливии.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Pentagon Says UAE Funding Russia’s Shadowy Mercenaries in Libya
В США захотели помешать Трампу продавать оружие арабам
США поддержали продажу ОАЭ 50 истребителей F-35