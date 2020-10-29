США поддержали продажу ОАЭ 50 истребителей F-35

Государственный департамент США уведомил Конгресс о том, что он поддерживает предложение о продаже 50 ударных истребителей F-35 Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ). Об этом пишет Bloomberg.

По данным источников агентства, сумма сделки составит 10,4 миллиарда долларов. Ранее против поставок истребителей возражал Израиль, ссылаясь на то, что это не предусмотрено соглашением о нормализации отношений с ОАЭ. Однако 23 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны страны Бени Ганц сняли возражения.

При этом председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Элиот Энгель отметил, что одобрение Конгресса не является гарантированным, поскольку «спешка с этими продажами не в чьих-либо интересах». Помимо беспокойства по поводу сохранения превосходства Израиля, Энгель заявил, что «технологии F-35 также должны быть защищены от наших величайших глобальных противников».

Ранее Defense News, ссылаясь на заявление министра обороны США Марка Эспера, сообщало, что военное превосходство Израиля на Ближнем Востоке сохранится и после возможной продажи ОАЭ истребителей пятого поколения F-35. Кроме того, издание указало, что существует большая вероятность того, что крылья для парка F-35 Lightning II в Объединенные Арабские Эмираты могут быть произведены компанией Israel Aerospace Industries.

Ранее власти Израиля и ОАЭ достигли соглашения о нормализации отношений при посредничестве США. По условиям сделки Израиль временно отложит решение о распространении своего суверенитета на территории на Западном берегу реки Иордан.

ОАЭ стали третьей арабской страной, установившей полные дипломатические отношения с Израилем. Ранее мирного соглашения с еврейским государством достигли Египет и Иордания: в 1979 году и 1994 году соответственно.