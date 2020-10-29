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Выпуск американских F-35 задержат из-за российских С-400

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Фото: Globallookpress.com

Спустя 20 лет после старта программы F-35 Lightning II и поставки 500 самолетов выпуск данных истребителей пятого поколения находится на стадии начального производства в небольшом количестве, в частности, из-за российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», пишет Popular Mechanics.

Согласно информации издания, в настоящее время производитель, корпорация Lockheed Martin, и Минобороны США договорились задержать темпы выпуска F-35 Lightning II, поскольку военные настаивают на проверке окончательного дизайна серийной машины на симуляторе Joint Simulation Environment (JSE).

Проведение соответствующих компьютерных испытаний перенесено с декабря 2020 года на 2021 год.

«Пентагон также должен провести испытания на симуляторе, поскольку ему не хватает реальных копий самых передовых систем вооружения, с которыми F-35 может быть вынужден сражаться на поле боя, таких как российская система противовоздушной обороны дальнего радиуса действия С-400 и китайский истребитель-невидимка J-20», — пишет издание.

Журнал отмечает, что проведение испытаний в условиях, близким к реальным, потребовало бы слишком много времени и финансов.

Издание пишет, что по завершении JSE «Пентагон разрешит F-35 для серийного производства». «Военные США планируют закупить около 2600 единиц F-35, а Великобритания, Япония, Дания, Нидерланды, Южная Корея, Италия, Польша и Израиль намерены закупить еще сотни», — пишет издание.

В октябре в отчете американской организации RAND истребитель F-35 Lightning II благодаря малозаметности и оснащению разнообразными датчиками был назван единственным самолетом, подходящим для первоначального контакта с российскими войсками в случае возможного конфликта в Европе.

В марте крупнейшая в мире военно-промышленная компания Lockheed Martin поставила заказчику пятисотый серийный истребитель F-35 Lightning II.

В январе корпорация пообещала к 2024 году выпускать по 180 истребителей пятого поколения F-35 Lightning II ежегодно.

Семейство многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II производится с 2001 года крупнейшей в мире военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin. Самолет предлагается в трех базовых вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный). Унификация по комплектующим трех модификаций достигает 70-90 процентов.

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