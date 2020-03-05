Lockheed Martin поставила 500-й истребитель F-35

Пятисотый серийный истребитель пятого поколения F-35 Lightning II поставлен заказчику, сообщила Lockheed Martin в Instagram. Им стал F-35A Lightning II, отправленный в Национальную гвардию Вермонта.

В корпорации отметили, что среди всех поставленных истребителей 354 единицы — F-35A Lightning II, 108 — F-35B Lightning II и 38 — F-35C. Всего F-35 Lightning II провели в воздухе более 250 тысяч часов по всему миру.

В январе Lockheed Martin пообещала к 2024 году выпускать по 180 единиц F-35 Lightning II ежегодно.

В мае 2019 года президент России Владимир Путин заявил, что для Воздушно-космических сил страны будет закуплено 76 истребителей Су-57.

Семейство многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II производится с 2001 года крупнейшей в мире военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin. Самолет предлагается в трех базовых вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный). Унификация по комплектующим трех модификаций достигает 70-90 процентов.

F-35 Lightning II должны стать основными истребителями первой половины XXI века как минимум в 11 странах мира — США, Великобритании, Австралии, Италии, Канаде, Норвегии, Нидерландах и Дании, Израиле, Японии и Южной Корее. Ведущая роль в разработке истребителя принадлежит первым двум государствам (более 50 процентов комплектующих производят США, 15 процентов — в Великобритании).

Всего планируется произвести более четырех тысяч F-35 Lightning II.

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