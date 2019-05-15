Путин захотел 76 Су-57

Для нужд Воздушно-космических сил (ВКС) России будет закуплено 76 истребителей пятого поколения Су-57, заявил президент Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, соответствующий комплексный контракт будет заключен в ближайшее время. Поставки планируется завершить до 2028 года. Как передает РИА Новости, глава государства заявил, что за это время необходимо полностью переоснастить новейшими истребителями три авиационных полка.

Шесть Су-57 сопровождали президентский самолет 14 мая в пути до Ахтубинска Астраханской области. Позднее Путин побеседовал с пилотами истребителей, подчеркнув, что эти машины должны быть лучшими в мире.

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В настоящее время построены 10 летных прототипов Су-57, входящих в опытную партию. На данный момент подписан один контракт на поставку в войска таких машин, согласно ему ВКС в 2019-2020 годах получат два Су-57 с двигателями первого этапа. В целом партия, как сообщал замминистра обороны Алексей Криворучко, составит 15 единиц.

О подготовке второго контракта официальной информации нет, но ТАСС со ссылкой на источник авиаотрасли сообщал, что еще одно соглашение по Су-57, которое будет предусматривать поставку 13 машин, планируется заключить в 2020 году.

Су-57 — первый российский истребитель пятого поколения. Машина вооружена 30-миллиметровой автоматической пушкой, может нести ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», а также различные бомбы.

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