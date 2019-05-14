Летчики поделились с Путиным впечатлениями от Су-57

Президент России Владимир Путин обсудил вместе с летчиками-испытателями истребители Су-57. Видео беседы опубликовано в Telegram-канале «Пул №3».

Путин прилетел в Ахтубинск в Государственный летно-испытательный центр Министерства обороны. Борт первого лица сопровождали шесть Су-57.

После приземления президент спросил пилотов, нравятся ли им эти машины. Летчики ответили, что Су-57 еще проходят испытания, «не все проверено, оценено», и они «подсказывают» изготовителю, что нужно.

Испытатели отметили, что Су-57 — «очень хороший скачок в будущее». Путин подчеркнул, что машина должна быть самой лучшей в мире. «Ну, и конечно, мы очень рассчитываем на вас, на ваш профессионализм», — добавил президент.

В Ахтубинске Путин осмотрел истребитель-перехватчик МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал», МиГ-35, образцы перспективных беспилотников «Охотник-Б», «Иноходец», «Корсар», «Форпост-Р» и другую технику.

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