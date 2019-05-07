Минобороны получит первый серийный Су-57

Первый российский серийный истребитель пятого поколения Су-57 Минобороны страны получит в ноябре, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

«До конца года первый Су-57 поступит в ВКС [Воздушно-космические силы] РФ. Поставка планируется до ноября», — пояснил собеседник.

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9 апреля сообщалось, что первый серийный Су-57 получат 3-й смешанный авиационный полк 1-й смешанной авиационной дивизии (краснодарский Крымск) или 38-й истребительный авиационный полк 27-й смешанной авиационной дивизии (севастопольский аэродром Бельбек).

В феврале вице-президент «Объединенной авиастроительной корпорации» по военно-техническому сотрудничеству Илья Тарасенко заявил, что Россия планирует вывести истребители Су-57 на внешний рынок.

В том же месяце заслуженный военный летчик России Владимир Попов сказал, что в настоящее время не принципиально, сколько серийных истребителей пятого поколения Су-57 с двигателями первого этапа получат ВКС России.

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