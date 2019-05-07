В США раскрыли «реальные» траты России на оборону

Россия по оборонным расходам занимает третье место в мире, а не шестое, пишет в Defense News американский военный эксперт Майкл Коффман.

«Российские расходы на оборону в несколько раз превышают 61,4 миллиарда долларов, а российский военный бюджет остается третьим по величине в мире, затмевая военные расходы большинства европейских стран вместе взятых», — считает специалист.

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По его мнению, подсчет нужно проводить не в номинальном выражении, а по паритету покупательной способности, в результате чего ежегодно оборонные расходы составят 150-180 миллиардов долларов.

«Если курс рубля внезапно упал на 50 процентов по отношению к доллару, как это было в 2014 году, означает ли это, что российская экономика сократилась наполовину за один год? Нет, это не так», — уверен эксперт.

Согласно докладу о тенденциях в военных расходах Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), опубликованному в апреле, оборонный бюджет России в 2018 году составил 61,4 миллиарда долларов, заняв шестое место в мире.

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