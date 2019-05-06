Затонувший советский Щ-302 «Окунь» сняли на видео

Затонувшую в Финском заливе во время Второй мировой войны советскую подводную лодку Щ-302 «Окунь» сняли на видео. Соответствующий ролик публикуют «Известия».

Материалы по теме Россия выбыла из пятерки лидеров по расходам на оборону Наибольшие военные траты пришлись на США и Китай

Субмарина, экипаж которой насчитывал 37 человек, подорвалась на мине в октябре 1942 года. В настоящее время подлодка находится в Финском заливе на глубине 67 метров.

В апреле сообщалось, что советские малые ракетные корабли проекта 12341 «Овод» после модернизации, предполагающей замену двигателя и радиоэлектроники, вернутся в строй.

В июне 2018 года стало известно, что российские моряки обнаружили на дне Балтийского моря советскую подлодку С-12, затонувшую в августе 1943 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!