Российского «Орлана» поймал «Адмирал Эссен»

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Российский беспилотный летательный аппарат «Орлан-10» удалось посадить на фрегат «Адмирал Эссен». Соответствующее видео опубликовала «Звезда».

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В ролике телеканала показан взлет беспилотника при помощи разборной катапульты, который впоследствии направляется к фрегату, где ловится специально развернутой сетью. Как отмечается на видео, до недавнего времени посадка такого дрона на военный корабль казалась невозможной.

«Эта технология очень сложная тем, что и корабль имеет движение, воздух вокруг корабля движется со своей скоростью, и сам самолет должен управляться таким образом, чтобы в точке, где происходит касание сети, он имел небольшую скорость и правильное сближение», — уверяет конструктор Роман Иванов.

В декабре 2018 года сообщалось, что «Орлан-10» по итогам российской кампании в Сирии был усовершенствован.

Дрон «Орлан-10» является частью одноименного многофункционального беспилотного комплекса. Летательный аппарат способен переносить грузы до пяти килограммов, перемещаться на скорости до 150 километров в час и высоте до пяти километров.

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