Российского «Орлана» поймал «Адмирал Эссен»

Российский беспилотный летательный аппарат «Орлан-10» удалось посадить на фрегат «Адмирал Эссен». Соответствующее видео опубликовала «Звезда».
В ролике телеканала показан взлет беспилотника при помощи разборной катапульты, который впоследствии направляется к фрегату, где ловится специально развернутой сетью. Как отмечается на видео, до недавнего времени посадка такого дрона на военный корабль казалась невозможной.
«Эта технология очень сложная тем, что и корабль имеет движение, воздух вокруг корабля движется со своей скоростью, и сам самолет должен управляться таким образом, чтобы в точке, где происходит касание сети, он имел небольшую скорость и правильное сближение», — уверяет конструктор Роман Иванов.
В декабре 2018 года сообщалось, что «Орлан-10» по итогам российской кампании в Сирии был усовершенствован.
Дрон «Орлан-10» является частью одноименного многофункционального беспилотного комплекса. Летательный аппарат способен переносить грузы до пяти килограммов, перемещаться на скорости до 150 километров в час и высоте до пяти километров.