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Россия воскресит советский «Овод»

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Советские малые ракетные корабли (МРК) проекта 12341 «Овод» после модернизации, предполагающей замену двигателей, радиоэлектронного оборудования и вооружения, вернутся в строй, сообщили «Известиям» в Главкомате ВМФ.

Обновленные корабли получат, в частности, дозвуковые маловысотные ракеты Х-35, отличающиеся осколочно-фугасной боевой частью с активным самонаведением, которые способны поражать цели на расстоянии до 260 километров.

Издание отмечает, что модернизация МРК уже началась. После обновления корабли прослужат примерно 10 лет.

Газета пишет, что «Оводы», формально относящиеся к кораблям прибрежной зоны, после обновления «смогут наносить ракетные удары по вероятному противнику не хуже, чем эсминцы или фрегаты».

По мнению бывшего начальника Главного штаба ВМФ адмирала Валентина Селиванова, МРК эффективны при использовании во внутренних морях и прибрежной зоне. «Задача таких кораблей — действия из засады. При возникновении опасности они должны были рассредоточиться и ждать команды о начале атаки или тут же выскочить с базы и нанести удар по целям ракетами», — сказал специалист.

В апреле стало известно, что в настоящее время значительная часть тральщиков ВМФ оказывается «слепой» и соответствует по «уровню» противоминным силам первых лет Второй мировой войны.

В том же месяце в прошедшем в Циндао (Китай) параде, посвященном 70-летию ВМС Народно-освободительной армии КНР, принял участие первый эсминец Nanchang проекта Type 055 — представитель серии крупнейших надводных боевых кораблей, строящихся в настоящее время в мире.

Зимой прошлого года американский журнал The National Interest назвал ВМФ России, в отличие от ВМС США и ВМСФ НОАК, флотом «зеленой воды» — силой, действующей только в прибрежных водах.

В настоящее время ВМФ России располагает 12 кораблями «Овод», которые были введены в строй в 1979-1992 годах. При спуске на воду первого такого корабля главнокомандующий ВМФ адмирал флота СССР Сергей Горшков назвал МРК «пистолетом у виска империализма».

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