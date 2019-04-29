Российские «танк для нищих» станет более управляемым

Выпускаемые «Уралвагонзаводом» (Нижний Тагил) боевые машины станут более управляемыми в результате внедрения на производстве «новой, уникальной, единственной» установки для высокотемпературной механической обработки торсионных валов, сообщает РИА Новости.

«Торсионный вал, как известно, влияет на жесткость подвески. Этот упругий элемент повышает плавность хода танка при прохождении препятствий, в особенности на большой скорости, и позволяет добиться более высокой плавности хода и управляемости», — сказали в корпорации.

Агентство напоминает, что на «Танковом биатлоне» в 2018 году Т-72Б3 удалось разогнать до 78 километров в час.

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Как отмечается на информационном портале компании T-Digest, «внедрение данного оборудования позволяет получать торсионные валы с улучшенными эксплуатационными характеристиками, обеспечивающими необходимый уровень рабочих напряжений и требования по долговечности».

В феврале военный эксперт Алексей Хлопотов заявил, что российский основной танк Т-72Б3 уступает по своим возможностям украинскому модернизированному Т-64БВ. По мнению специалиста, если вторую боевую машину считать «танком для бедных», то первая окажется «танком для нищих».

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