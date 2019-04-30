Современная «Новелла» в России оказалась полувековым самолетом из СССР

Экипажи российских противолодочных самолетов Ил-38Н выполнили поиск, классификацию и слежение за подводными лодками условного противника на Камчатке, сообщает Минобороны в подписи к соответствующему ролику на YouTube.

«Патрулируя заданные районы, летчики отрабатывают слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации», — отмечается в комментарии к видео.

Военный блог bmpd в публикации под названием «Противолодочный винтаж» отмечает, что «на видео [вместо Ил-38Н показаны] на самом деле не прошедшие модернизации самолеты Ил-38».

В апреле капитан третьего ранга в запасе Максим Климов заявил, что основным типом гидроакустических станций (ГАС) тральщиков ВМФ России является МГ-89 «Серна», разработанная в 1969 году и не прошедшая с тех пор никакой модернизации.

В том же месяце Климов рассказал, что ВМФ в ледовых условиях Арктики не провел ни одного выстрела торпедами с включенными системами самонаведения.

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В декабре 2018 года тот же специалист заявил, что ВМФ России во внедрении современных концепций использования гидроакустических средств критически отстает от западных сил, а также не располагает современными средствами обнаружения малошумных американских военных подлодок.

Ил-38Н («Новелла») — модернизированная до Ил-38SD версия Ил-38 для авиации ВМФ России. Ил-38SD, в свою очередь, от Ил-38 должен отличаться, в частности, прицельно-навигационным комплексом «Морской дракон» и продленным на 10-15 лет сроком службы. Сам противолодочный самолет средней дальности Ил-38 серийно выпускался СССР в 1967-1972 годы.

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