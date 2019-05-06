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Россия уличила США в отставании по лазерному оружию

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Россия опережает США в области лазерного оружия. Об этом агентству РИА Новости рассказал главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

«Конечно, после того, как Россия поставила на опытно-боевое дежурство комплекс "Пересвет", американцам нужно показать, что они тоже имеют наработки в этом направлении. Однако стоит отметить, что речь идет пока лишь об испытаниях, тогда как российский комплекс уже выполняет задачи по несению боевого дежурства», — сказал эксперт.

По словам главного редактора, основной трудностью в создании лазерного оружия являлась энергетическая установка. «И если раньше вопрос электроэнергии был во главе угла, то сейчас технологии позволяют сделать приемлемые по размерам и мобильные источники питания, поэтому в ближайшей перспективе это направление будет очень активно развиваться как в России, так и в США», — считает Мураховский. Так эксперт прокомментировал сообщение о состоявшемся в апреле в США испытании лазерного оружия, которое уничтожило несколько находящихся в воздухе ракет.

В мае агентство Anadolu опубликовало фотографии лазерного оружия TÜMOL, созданного инженерами Совета по научно-техническим исследованиям Турции.

Осенью 2018 года директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко заявил, что российский боевой лазерный комплекс «Пересвет» эффективно работает против беспилотников промышленного и кустарного производства лишь в «идеальных условиях».

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