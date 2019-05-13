Су-57 получит «умную бомбу»

Истребитель пятого поколения Су-57 получит корректируемую управляемую авиабомбу КАБ-250, сообщил ТАСС генеральный директор государственного научно-производственного предприятия «Регион» (входит в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение») Игорь Крылов.

«Новая авиабомба уже прошла полный цикл испытаний на фронтовом бомбардировщике Су-34, в дальнейшем будет интегрирована в состав вооружения истребителя Су-35. Кроме того, предусматривается размещение КАБ-250 во внутрифюзеляжном отсеке новейшего истребителя пятого поколения Су-57», — сказал он.

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По словам гендиректора, серийное производство КАБ-250, которое должно начаться с выпуска авиабомб с лазерной головкой самонаведения, запланировано на 2020 год.

В мае сообщалось, что Минобороны России получит первый серийный Су-57 в ноябре. Самолет поступит в 3-й смешанный авиационный полк 1-й смешанной авиационной дивизии (краснодарский Крымск) или 38-й истребительный авиационный полк 27-й смешанной авиационной дивизии (севастопольский аэродром Бельбек).

Корректируемая авиационная бомба с лазерной головкой самонаведения и осколочно-фугасной боевой частью КАБ-250 предназначена, в частности, для поражения техники, укреплений, складов и элементов инфраструктуры противника.

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