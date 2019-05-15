Путин рассказал о скидке на Су-57

Производители истребителей пятого поколения Су-57 предоставили скидку в размере 20 процентов на закупку самолетов для нужд Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом заявил глава государства Владимир Путин, передает ТАСС.

Министр обороны Сергей Шойгу доложил ему о снижении стоимости летательных аппаратов и вооружения. «Договорились о том, что закупим за тот же период времени без увеличения стоимости 76 таких самолетов», — объяснил он.

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Российский лидер напомнил, что ранее планировалось закупить 16 самолетов Су-57 до 2028 года. Он заключил, что российская оборонная промышленность не выполняла заказы в таком объеме последние 40 лет.

Ранее 15 мая Путин заявил о закупке 76 самолетов Су-57. Соответствующий комплексный контракт будет заключен в ближайшее время. Глава государства заявил, что необходимо полностью переоснастить новейшими истребителями три авиационных полка.

Су-57 — первый российский истребитель пятого поколения. Машина вооружена 30-миллиметровой автоматической пушкой, может нести ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», а также различные бомбы.

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